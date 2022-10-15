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Об этом Зеленский написал в Твиттере.
— Искренне благодарен Президенту США Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи для Украины в размере 725 миллионов долларов, - отметил Зеленский.
По словам Президента, Украина получит, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии.
— Прекрасный подарок ко Дню защитников и защитниц! российский агрессор будет повержен, Украина будет свободной!, - добавил Владимир Зеленский.
14 октября Байден подписал указ, предусматривающий предоставление Украине «оборонных товаров и услуг» на 725 миллионов долларов.
Об этом Зеленский написал в Твиттере.
— Искренне благодарен Президенту США Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи для Украины в размере 725 миллионов долларов, - отметил Зеленский.
По словам Президента, Украина получит, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии.
— Прекрасный подарок ко Дню защитников и защитниц! российский агрессор будет повержен, Украина будет свободной!, - добавил Владимир Зеленский.
14 октября Байден подписал указ, предусматривающий предоставление Украине «оборонных товаров и услуг» на 725 миллионов долларов.