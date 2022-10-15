Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена за очередной пакет помощи в размере 725 миллионов долларов.

Об этом Зеленский написал в Твиттере.

— Искренне благодарен Президенту США Джо Байдену и американскому народу за очередной пакет помощи для Украины в размере 725 миллионов долларов, - отметил Зеленский.

По словам Президента, Украина получит, в частности, крайне необходимые боеприпасы для HIMARS и артиллерии.

— Прекрасный подарок ко Дню защитников и защитниц! российский агрессор будет повержен, Украина будет свободной!, - добавил Владимир Зеленский.

14 октября Байден подписал указ, предусматривающий предоставление Украине «оборонных товаров и услуг» на 725 миллионов долларов.