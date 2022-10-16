Российские захватчики в своем «мастер-плане восстановления» Мариуполя скопировали все наработки законной власти, в частности, из плана изменений в генплан города, стратегии развития до 2030 года и совета по реновации от зарубежных архитекторов.

Об этом в Телеграмме сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Укринформ.

– Большая часть материалов в опусе – простое копирование по наработкам Мариупольского городского совета и Стратегии 2030 г. Мариуполя, утвержденной в прошлом году. При подготовке этой бумаги оккупанты использовали генеральный план Мариуполя и его черновик на будущие изменения. Ничего нового – просто копирование некоторых наработок законной мариупольской власти. Более того, целые разделы просто украдены. Например, визуальная схема цветов для использования в исторической части – полностью украденная из наработок группы международных архитекторов, работавших над реновацией города, – рассказал Петр Андрющенко.

По его словам, украдена даже идея объединения города в единую систему пляжно-пешеходной инфраструктуры, которую выложила на бумаге в прошлом году группа консультантов по вопросам туризма от авторов «Батумского чуда».

Относительно реального положения в городе Андрющенко сообщил, что захватчики «отдали дельцам металлолома «Азовсталь» на распил.

— На разминирование и демонтаж всех разрушений даже за огромный ресурс уйдут годы. Восстанавливать там нечего – только строить заново. Но главное – зачем? Российская металлургия в глубоком кризисе перепроизводства – некому продавать металл. В этих условиях строить еще одно убыточно-проблематическое производство? Верите в это?, – спросил советник мэра.

Что касается запланированного захватчиками «прироста» населения почти в четыре раза от текущего состояния Мариуполя за три года, то это, по словам Андрющенко, возможно только путем ввоза граждан России.

— Собственно, отчасти это уже происходит. На 130 тысяч мариупольцев в городе уже 15 тысяч гражданских оккупантов, и их количество должно вырасти до 25 тысяч на конец года. Именно россиянам в первую очередь подготовлены все эти новые дома. При таких темпах так – из депрессивных регионов сурового климата можно завести десятки тысяч россиян в климатически привлекательный Мариуполь, – отмечает советник мэра.

Что касается способности россиян воплотить в жизнь хоть какой из пунктов плана, то Андрющенко отмечает, что разбитое здание драматического театра затягивают баннером уже в течение двух месяцев.

– Ну и главное. Дуроукость по факту, которая бьет все сроки. В качестве иллюстрации способности. Драматический театр сейчас. Два месяца россияне обтягивают его баннером. Два. Луне. Устанавливают. Один. Баннер. Безуспешно, – написал советник городского головы.

В Мариуполе российские захватчики подали воду в систему отопления домов с демонтированными батареями и затопили квартиры горожан.