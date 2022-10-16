Зенитчики воздушного командования «Центр» уничтожили российский вертолет ночью 14 октября.

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ 15 октября.

Там отметили, что зенитчики, выполняющие боевые задачи в оперативном подчинении воздушного соединения «Юг» уничтожили, вероятно, вертолет Ка-52 «Аллигатор».

Напомним, на южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику .