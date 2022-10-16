|Швидкість вітру:
|4.9 м/с
|Схід сонця:
|07:10
|Захід сонця:
|18:04
|Температура завтра:
|+18 C°
|Швидкість вітру:
|2.5 м/с
|Схід сонця:
|07:21
|Захід сонця
|18:05
|Температура завтра:
|+17 C°
|Валюта
|Купівля
|Продаж
|USD
|39.9 грн
|40.4 грн
|EUR
|38.1 грн
|39.1 грн
Зенитчики воздушного командования «Центр» уничтожили российский вертолет ночью 14 октября.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ 15 октября.
Там отметили, что зенитчики, выполняющие боевые задачи в оперативном подчинении воздушного соединения «Юг» уничтожили, вероятно, вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Напомним, на южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику .
Зенитчики воздушного командования «Центр» уничтожили российский вертолет ночью 14 октября.
Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ 15 октября.
Там отметили, что зенитчики, выполняющие боевые задачи в оперативном подчинении воздушного соединения «Юг» уничтожили, вероятно, вертолет Ка-52 «Аллигатор».
Напомним, на южном фронте 15 октября украинские военные уничтожили 14 оккупантов и их технику .