В Николаевской области продолжается жатва поздних культур, в том числе и подсолнечника. Но из-за неблагоприятных погодных условий и последствий полномасштабного вторжения урожайность прогнозируют значительно меньшую.

Опытом ведения сельского хозяйства в военном сезоне Николаевской области поделился местный фермер Руслан Нерода, пишет Суспільне.

— Если в 2021 году мы собирали где-то в среднем по 4 т/га зерновых, то в 2022 году это было где-то 2,5 т/га в среднем. Подсолнечник в 2021 году доходил до 3 т/га, в 2022 году – где-то 1-1,5 т/га, – рассказал он.

Отмечается, что фермер имеет 1200 га земли. По состоянию на 11 октября завершает сбор подсолнечника, до декабря планирует досеять ячмень. На севе и уборке урожая приходится экономить, говорит фермер.

— Экономим на всем. Используем разные ресурсосберегающие технологии. Сеем без обработки почвы. Где-то оставляем даже падалицу. То есть те потери, которые комбайн нанес. Оно проросло. И мы это оставили. Потому что оно даст какой-то урожай без вложений, – сказал фермер.

Для сбора урожая на 1200 га хватает трех тракторов и одного комбайна. На предприятии остались два грузовых автомобиля из четырех — два отдали на нужды Вооруженных сил Украины.

Напомним, в Украине ожидается сбор масличных и зерновых культур на уровне 67 миллионов тонн. В Минагрополитики говорят, что это один из лучших показателей за прошедшие годы.