Предпосылок для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции пока нет.

Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в интервью каналу A Haber.

В то же время он добавил, что приглашение президента Турции провести встречу Зеленского и Путина остается в силе.

По словам Ибрагима Калина, после решения об аннексии восточных и южных территорий Украины Владимир Путин поздравляет встречу, но украинская сторона справедливо говорит, что не будет встречаться до окончания аннексии.

Говоря о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, Ибрагим Калин заявил, что «двери дипломатии должны быть открыты» и что «решение должно быть в пределах территориальной целостности Украины».

Он также добавил, что Турция проводит переговоры с ООН по продлению зернового соглашения, в идеале – на полгода или год.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности быть посредником в переговорном процессе для достижения мира.