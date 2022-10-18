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Предпосылок для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции пока нет.
Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в интервью каналу A Haber.
В то же время он добавил, что приглашение президента Турции провести встречу Зеленского и Путина остается в силе.
По словам Ибрагима Калина, после решения об аннексии восточных и южных территорий Украины Владимир Путин поздравляет встречу, но украинская сторона справедливо говорит, что не будет встречаться до окончания аннексии.
Говоря о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, Ибрагим Калин заявил, что «двери дипломатии должны быть открыты» и что «решение должно быть в пределах территориальной целостности Украины».
Он также добавил, что Турция проводит переговоры с ООН по продлению зернового соглашения, в идеале – на полгода или год.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности быть посредником в переговорном процессе для достижения мира.
Предпосылок для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции пока нет.
Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин в интервью каналу A Haber.
В то же время он добавил, что приглашение президента Турции провести встречу Зеленского и Путина остается в силе.
По словам Ибрагима Калина, после решения об аннексии восточных и южных территорий Украины Владимир Путин поздравляет встречу, но украинская сторона справедливо говорит, что не будет встречаться до окончания аннексии.
Говоря о встрече Владимира Путина и Владимира Зеленского, Ибрагим Калин заявил, что «двери дипломатии должны быть открыты» и что «решение должно быть в пределах территориальной целостности Украины».
Он также добавил, что Турция проводит переговоры с ООН по продлению зернового соглашения, в идеале – на полгода или год.
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил о готовности быть посредником в переговорном процессе для достижения мира.