Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о готовности быть посредником в переговорном процессе для достижения мира.
Об этом сообщает администрация президента Турции.
— Во время встречи президент Эрдоган повторил о готовности внести свой вклад в мирное урегулирование украинского вопроса в интересах всех, — говорится в сообщении.
В ходе разговора обсуждались также вопросы двусторонних отношений, а также последние события, связанные с войной России против Украины.
Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров во Львове предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с президентом России Владимиром Путиным.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о готовности быть посредником в переговорном процессе для достижения мира.
Об этом сообщает администрация президента Турции.
— Во время встречи президент Эрдоган повторил о готовности внести свой вклад в мирное урегулирование украинского вопроса в интересах всех, — говорится в сообщении.
В ходе разговора обсуждались также вопросы двусторонних отношений, а также последние события, связанные с войной России против Украины.
Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров во Львове предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с президентом России Владимиром Путиным.