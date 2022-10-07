Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в телефонном разговоре с президентом РФ Путиным заявил о готовности быть посредником в переговорном процессе для достижения мира.

Об этом сообщает администрация президента Турции.

— Во время встречи президент Эрдоган повторил о готовности внести свой вклад в мирное урегулирование украинского вопроса в интересах всех, — говорится в сообщении.

В ходе разговора обсуждались также вопросы двусторонних отношений, а также последние события, связанные с войной России против Украины.

Ранее Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время переговоров во Львове предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с президентом России Владимиром Путиным.