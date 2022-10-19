С 1 ноября вырастет стоимость срочного оформления паспорта, загранпаспорта и проездного документа беженца.

Об этом говорится в постановлении правительства №1180, пишет «Бабель».

Согласно документу стоимость оформления паспорта гражданина Украины в течение 10 дней вырастет с 252 до 496 гривен. Оформление паспорта гражданина Украины для выезда за границу за три или семь дней подорожает с 704 до 992 гривен.

Напомним, для жителей Николаева начат прием документов на оформление паспорта гражданина Украины и паспорта для выезда за границу в Центре предоставления административных услуг Одесского городского совета.