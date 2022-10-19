Депутаты поддержали во втором чтении законопроект №7636, открывающий возможности для более интенсивной релокации предприятий, а также усилит энергобезопасность.

Об этом рассказал народный депутат, глава Комитета по вопросам аграрной и земельной политики Александр Гайду, сообщается на сайте ВР.

— Мы упразднили необходимость уплаты потерь сельскохозяйственного производства при изменении целевого назначения участков. Это ощутимая сумма для бизнеса, который и так сегодня имеет колоссальные потери. Теперь, надеемся, процесс релокаций предприятий будет проходить быстрее. К тому же, ожидаем приток инвестиций и возможность строительства индустриальных парков в относительно безопасных регионах, — сказал Александр Гайду.

Отдельная важная норма документа - регулирование размещения установок по производству биоэтанола на землях сельскохозяйственного назначения.

По словам Александра Гайда, такое решение создаст возможность для аграриев самостоятельно обеспечить себя топливом. А это в нынешних реалиях – шаг к усилению энергетической безопасности. Также законопроект предлагает предоставить возможность частным инвесторам строить на землях «Укразалізниці» транспортные терминалы и склады. Это создаст возможность восстановления и отладки логистических связей.

– Земля – наш самый ценный ресурс. Сегодня, когда на нашей территории продолжаются боевые действия, а часть страны оккупирована, имеем и будем использовать наши мощности правильно и эффективно, чтобы укреплять украинскую экономику и приближать Победу, подытожил Александр Гайду.

Напомним, ранее Александр Гайду рассказал, над какими направлениями поддержки украинских аграриев работает его комитет.