В селе Бышкинь Сумской области специалисты отстроили мост, который в марте разрушили российские оккупанты.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.

- Сумщина. Две фотографии. На одном — июль 2022 года. Мы на мосту в селе Бышкинь, который был разрушен оккупантами в марте. На втором – октябрь 2022. Тот самый мост, но уже отстроенный Украиной, – написал он.

Жители Лебединского общества получили прямой путь в областной центр. Специалисты отстроили 200 метров полотна.

В целом, по данным Тимошенко, в Украине разрушены 350 мостов и путепроводов, 10 из них — в Сумской области.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Антоновский мост в Херсоне будет восстановлен , однако уже украинскими властями после освобождения юга.