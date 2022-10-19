В настоящее время вероятность нового вторжения со стороны Беларуси низкая, но она может вырасти весной.

Об этом сообщил помощник командующего Объединенными силами ВСУ по стратегическим коммуникациям Евгений Силкин в эфире телемарафона.

— Вероятность повторного вторжения в Украину очень низкая, но полностью не исключается. По нашему оценке, до конца этого года враг не сможет накопить достаточно сил и средств для повторного наступления. А весной такая угроза может значительно возрасти, – заявил он.

Силкин напомнил, что, по официальным данным, на территории Беларуси находятся 10 тысяч мобилизованных российских военнослужащих. Также туда оккупанты стянули 170 танков, 200 боевых бронированных машин и 100 минометов.

10 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва договорились о развертывании региональной группировки войск. Лукашенко заявил, что основу группировки будут составлять Вооруженные силы Беларуси. В то же время, он поручил принять и разместить «не одну тысячу» российских военных на территории республики.

15 октября в Минобороны Беларуси сообщили о прибытии на территорию республики «первых эшелонов» с российскими военнослужащими, входящими в состав так называемой региональной группировки войск РФ и РБ.

Кроме того, по данным белорусского издания, «Наша нива» Лукашенко решил начать мобилизацию в Беларуси. 13 октября парламент РБ в первом чтении принял законопроект, предлагающий ограничить выезд из страны для граждан.