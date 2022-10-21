Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу президентов Украины и России для завершения войны.

Об этом он сказал журналистам по возвращении из Азербайджана, сообщает « Европейская правда ».

По словам Реджепа Таипа Эрдогана, «Путин сейчас гораздо мягче и более открыт к переговорам, чем раньше», а во время вчерашних переговоров с Зеленским он почувствовал, что «у него тоже нет такой блокировки, и что он тоже выступает за преодоление этого вопроса ».

— Послушав обоих лидеров, мы увидим, насколько далеко они могут завести телефонную дипломатию, которую мы проведем в ближайшие дни… Мы надеемся, что продолжим путь к миру, объединив двух лидеров. Потому что обе стороны несут серьезные потери. Я верю, что с миром не будет проигравших, - сказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее официальный представитель президента Турции Ибрагим Калин заявил, что предпосылок для встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в Турции пока нет.