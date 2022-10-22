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Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Кроме того, РФ больше не сможет участвовать в заседаниях региональных органов FATF как член организации.
«FATF снова выразила свои глубокие соболезнования в связи с ненужными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся в Украину российским вторжением», — говорится в заявлении.
Также констатируется, что действия РФ «продолжают нарушать базовые устои FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы». Учитывая это, организация и решила наложить дополнительные ограничения.
FATF намерена следить за развитием ситуации и рассматривать вопрос о снятии или продлении ограничений по РФ на каждом своем новом пленарном заседании.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО.
Международная группа по борьбе с отмыванием средств (FATF) по итогам своего пленарного заседания 20-21 октября запретила России участвовать в своих текущих и будущих проектах.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Кроме того, РФ больше не сможет участвовать в заседаниях региональных органов FATF как член организации.
«FATF снова выразила свои глубокие соболезнования в связи с ненужными человеческими жертвами, страданиями и разрушениями, вызванными продолжающимся в Украину российским вторжением», — говорится в заявлении.
Также констатируется, что действия РФ «продолжают нарушать базовые устои FATF, направленные на укрепление безопасности, надежности и целостности финансовой системы». Учитывая это, организация и решила наложить дополнительные ограничения.
FATF намерена следить за развитием ситуации и рассматривать вопрос о снятии или продлении ограничений по РФ на каждом своем новом пленарном заседании.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский призвал исключить Россию из ЮНЕСКО.