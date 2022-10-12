|Швидкість вітру:
|0.8 м/с
|Схід сонця:
|07:05
|Захід сонця:
|18:12
|Температура завтра:
|C°
|Швидкість вітру:
|1 м/с
|Схід сонця:
|07:14
|Захід сонця
|18:14
|Температура завтра:
|C°
Россия должна быть исключена из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за многочисленных разрушений и повреждений культурных и образовательных учреждений, вызванных ею в Украине.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в ЮНЕСКО.
— Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения вызывает в другой стране, — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия – Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он отметил, что российское председательство обесценивает сам институт — его вес, его репутацию.
— Государство-террорист должно быть исключено из всех органов ЮНЕСКО и самой организации. Пусть это будет историческим примером для всех в мире, что никто не станет терпеть врага культуры, врага истории, врага образования, врага науки, – сказал президент.
Владимир Зеленский отметил, что Россия своими террористическими ударами разрушила или повредила уже более 2 600 образовательных объектов в Украине.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке установить всех причастных к массированной ракетной атаке по Украине.
Россия должна быть исключена из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) из-за многочисленных разрушений и повреждений культурных и образовательных учреждений, вызванных ею в Украине.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в обращении в ЮНЕСКО.
— Уважаемые защитницы и защитники образовательных, научных и культурных достижений человечества! Скажите, пожалуйста, почему представители России до сих пор среди вас? Что они делают в ЮНЕСКО? Как вообще могут быть в ЮНЕСКО представители государства-террориста, которое гордится тем, какие разрушения вызывает в другой стране, — сказал он.
Зеленский подчеркнул, что государство-террорист точно не имеет права председательствовать в одном из ключевых органов по охране культурного и природного наследия – Комитете Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он отметил, что российское председательство обесценивает сам институт — его вес, его репутацию.
— Государство-террорист должно быть исключено из всех органов ЮНЕСКО и самой организации. Пусть это будет историческим примером для всех в мире, что никто не станет терпеть врага культуры, врага истории, врага образования, врага науки, – сказал президент.
Владимир Зеленский отметил, что Россия своими террористическими ударами разрушила или повредила уже более 2 600 образовательных объектов в Украине.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке установить всех причастных к массированной ракетной атаке по Украине.