Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке установить всех причастных к массированной ракетной атаке по Украине.

Об этом он сказал в вечернем видеообращении 11 октября.

«Особая задача разведки — установить всех, кто задействован в этих массированных ракетных атаках против Украины и схемах с иранскими дронами», — отметил президент Украины.

По его словам, индивидуальная ответственность террористов за совершенные преступления должна быть такой же, как и ответственность страны-террориста.

Напомним, сегодня, 11 октября, начиная с утра силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» уничтожено над Николаевщиной 8 крылатых ракет типа «Калибр», Х-101 и беспилотник оперативно-тактического уровня, над Одесщиной – 5 крылатых ракет.

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким предполагает, что продолжающаяся ракетная угроза по всей Украине связана с тем, что россияне хотят высчитать места размещения противовоздушной обороны и истощить население.