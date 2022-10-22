Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил об отсутствии признаков того, что Россия готова прекратить свою агрессию в Украине и перейти к дипломатии.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой МИД Франции Кэтрин Колонна, сообщает «Европейская правда».

— Когда речь идет о дипломатии для прекращения войны, это полностью зависит от того, дойдет ли Россия до того места, где она действительно будет заинтересована в прекращении агрессии, которую она начала, и мы не видим никаких доказательств этого на данный момент, — сказал Энтони Блинкен..

Напротив, по его словам, Россия удваивает и утрояет свою агрессию, проявляющуюся в мобилизации сотен тысяч россиян, фиктивных референдумах и незаконной аннексии, бомбардировках гражданской инфраструктуры.

— Так что все указывает на то, что президент Путин, далекий от желания заниматься содержательной дипломатией, продолжает действовать в противоположном направлении. Фундаментальная проблема, которую у него есть, заключается в том, что украинский народ не только чрезвычайно мужественен и устойчив, он также очень успешен в том, чтобы не только отразить агрессию, но и вернуть свою землю назад. Украинцы сражаются за свою страну, за свою землю, за свое будущее. Россия – нет. Чем быстрее президент Путин поймет это и придет к этому выводу, тем быстрее мы сможем закончить эту войну, заявил госсекретарь США.

По его словам, США будут рассматривать все средства для продвижения дипломатии, если увидят такую возможность.

– Конечно, мы всегда будем рассматривать это. Но, как я уже сказал, сейчас Россия не демонстрирует никаких признаков желания заниматься содержательной дипломатией, — отметил он.

Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу президентов Украины и России для завершения войны.