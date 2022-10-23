Основатель ЧВК Вагнера бизнесмен Евгений Пригожин продолжает создавать разногласия в российском правительстве, информируя о возведении фортификационных сооружений на северо-востоке Украины.

Об этом говорится в строительстве американского Института изучения войны.

Аналитики отмечают, что действия Пригожина имеют разногласия с нарративами Кремля о ходе боевых действий.

В сводке указано, что связанные с Пригожиным и ЧВК Вагнера Telegram-каналы заявили о том, что российские чиновники приостановили расширение укреплений, которые должны были проходить вплоть до Белгородской области.

- Пригожин обвинил российскую бюрократию, которую он охарактеризовал как «бюрократов-врагов», в том, что она «прямо выступает против интересов населения», когда не поддерживает строительство линии, - говорится в сообщении.

В Институте изучения войны предположили, что Евгений Пригожин таким образом может пытаться ужесточить требования российских империалистов, неоднократно обвинявших Кремль в неспособности защитить границу Белгородской области.

По данным специалистов, предложенное Пригожиным расширение укреплений будет защищать границу между Белгородской областью РФ и Сумской, Харьковской и Луганской областями Украины, но, в частности, не будет охватывать северную часть Луганской области вплоть до линии столкновения, что противоречит обещаниям Кремля «защитить» весь регион.

В то же время, по другой версии, линия будет прикрывать территорию только Луганской области, которую российские оккупанты контролировали до 24 февраля. Кроме того, линия охватывает Лисичанск, Золотое и Попасную, но не включает Кременную и Северодонецк.

— Вагнеровцы, вероятно, готовятся защищать позиции, которые, по их мнению, они могут реально удерживать, потому что не уверены в способности России защитить населенные пункты к северу от Лисичанска, такие как Кременная и Сватово, — подытожили в строительстве.

Напомним, ранее наемник ПВК Вагнера и сотрудница ФСБ попросили политическое убежище во Франции, где они уже дают показания в рамках расследования военных преступлений России.