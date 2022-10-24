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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во всех регионах, которые 22 октября стали мишенью российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.
В своем видеообращении он призвал мэров и глав общин не тратить энергию зря в населенных пунктах.
— Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Надо очень бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве! - сказал Владимир Зеленский.
Он признал, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры во многих местах и районах приходится применять графики стабилизационных отключений.
— Восстановить разрушенные ударами террористов объекты – гораздо более длинное и сложное дело, но впоследствии мы и это обеспечим. Впоследствии, но и это нужно пройти, – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, в результате вражеских ударов 22 октября пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во всех регионах, которые 22 октября стали мишенью российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.
В своем видеообращении он призвал мэров и глав общин не тратить энергию зря в населенных пунктах.
— Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок. Надо очень бережно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве! - сказал Владимир Зеленский.
Он признал, что из-за значительных разрушений энергетической инфраструктуры во многих местах и районах приходится применять графики стабилизационных отключений.
— Восстановить разрушенные ударами террористов объекты – гораздо более длинное и сложное дело, но впоследствии мы и это обеспечим. Впоследствии, но и это нужно пройти, – сказал Владимир Зеленский.
Напомним, в результате вражеских ударов 22 октября пострадали объекты энергетической и критической инфраструктуры Волынской, Ровенской, Харьковской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Запорожской, Одесской и Николаевской областей.