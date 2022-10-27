В течение полномасштабного вторжения Украина провела с оккупантами 28 плененных обменов.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

— С начала полномасштабного вторжения уже совершили 28 обменов и уволили 978 человек (среди них 99 гражданских), — заявила она и добавила, что премии об освобождении и обменах военнопленных постоянно продолжаются.

Напомним, Украина провела очередной обмен пленными, в рамках которого удалось вернуть домой 10 украинских военнослужащих. Среди них один офицер и 9 рядовых и сержантов.