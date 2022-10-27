Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об образовании 20 военных администраций в населённых пунктах Херсонской области.

Соответствующий указ №738/2022 обнародован на сайте главы государства.

Согласно документу, в Бериславском районе Херсонской области была образована Бериславская городская военная администрация; Великоалександровская, Высокопольская и Нововоронцовская поселковые военные администрации и Кочубеевская, Новоалександровская, Новорайская и Тягинская сельские военные администрации.

В Херсонском районе созданы Дарьевская и Чернобаевская сельские военные администрации.

В Каховском районе Херсонской области – Таврическая городская военная администрация, Любимовская и Чаплинская поселковые военные администрации, Константиновская и Рубановская сельские военные администрации.

В Скадовском районе – Каланчакская и Лазурненская поселковые военные администрации, а также Чулаковская сельская военная администрация.

В Геническом районе – Ивановскую и Нижнесерогозскую поселковые военные администрации.

Этот указ вступает в силу дня опубликования.

Напомним, кафиры не отступили из Херсона — это информационная атака с попытками выманить украинские войска из других направлений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.