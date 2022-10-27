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При отступлении из правобережной части Херсонской области Россия может устроить подрывы жилых массивов.
Об этом на брифинге в Military Media Center заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает "Укринформ».
— Во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращению временно оккупированных территорий в выжженную землю с нанесением критических убытков инфраструктуре Украины, — сказал Алексей Громов.
Он добавил, что россияне также могут устроить взрывы на Запорожской атомной электростанции, чтобы вывести ее из строя и обвинить в этом Украину. Такой сценарий Генштаб рассматривает с учетом последних информационных заявлений россиян относительно «грязной бомбы».
Алексей Громов говорит, что россияне, прогнозируемые российскими военными, последствия техногенной катастрофы были предусмотрены с учетом западного направления ветра и соответствующего распространения угроз. А это также указывает на подготовку россиянами очередного преступления против человечности.
Напомним, кафиры не отступили из Херсона — это информационная атака с попытками выманить украинские войска из других направлений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
При отступлении из правобережной части Херсонской области Россия может устроить подрывы жилых массивов.
Об этом на брифинге в Military Media Center заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов, передает "Укринформ».
— Во время отступления противник может прибегнуть к проведению серии терактов с подрывом жилых массивов, превращению временно оккупированных территорий в выжженную землю с нанесением критических убытков инфраструктуре Украины, — сказал Алексей Громов.
Он добавил, что россияне также могут устроить взрывы на Запорожской атомной электростанции, чтобы вывести ее из строя и обвинить в этом Украину. Такой сценарий Генштаб рассматривает с учетом последних информационных заявлений россиян относительно «грязной бомбы».
Алексей Громов говорит, что россияне, прогнозируемые российскими военными, последствия техногенной катастрофы были предусмотрены с учетом западного направления ветра и соответствующего распространения угроз. А это также указывает на подготовку россиянами очередного преступления против человечности.
Напомним, кафиры не отступили из Херсона — это информационная атака с попытками выманить украинские войска из других направлений, заявил президент Украины Владимир Зеленский.