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Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявляет, что ВСУ хоть и медленно, но продвигаются вперед на Сватовском и Кременском направлениях.
Об этом Сергей Гайдай сообщил в Telegram.
— Были попытки российско-оккупационных войск прорваться в Белогоровку, но ничего не вышло. Все наступления были отражены. Что касается несколько иного направления Сватово-Кременная, то там продвигаются Вооруженные Силы Украины, – заявил он.
Сергей Гайдай объяснил, что продвижение идет медленно, но «это достаточно прогнозируемо».
— Потому что фактора неожиданности уже нет, у оккупантов было время, чтобы подтянуть резервы и разрушить мосты, очень мощно заменять территорию. Они сейчас обстреливают все населенные пункты плотным огнем, которые им пришлось покинуть. И погода, к сожалению, совсем не способствует – не первый день подряд идут ливни и техника банально увязнет. Иногда продвижение вперед идет только за счет пехоты, – объяснил он.
В то же время, он подчеркнул, что «можно констатировать, что идут не позиционные бои, а продвигаются Вооруженные Силы Украины».
Напомним, ВСУ уничтожили в Луганской области казарму с оккупантами.
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявляет, что ВСУ хоть и медленно, но продвигаются вперед на Сватовском и Кременском направлениях.
Об этом Сергей Гайдай сообщил в Telegram.
— Были попытки российско-оккупационных войск прорваться в Белогоровку, но ничего не вышло. Все наступления были отражены. Что касается несколько иного направления Сватово-Кременная, то там продвигаются Вооруженные Силы Украины, – заявил он.
Сергей Гайдай объяснил, что продвижение идет медленно, но «это достаточно прогнозируемо».
— Потому что фактора неожиданности уже нет, у оккупантов было время, чтобы подтянуть резервы и разрушить мосты, очень мощно заменять территорию. Они сейчас обстреливают все населенные пункты плотным огнем, которые им пришлось покинуть. И погода, к сожалению, совсем не способствует – не первый день подряд идут ливни и техника банально увязнет. Иногда продвижение вперед идет только за счет пехоты, – объяснил он.
В то же время, он подчеркнул, что «можно констатировать, что идут не позиционные бои, а продвигаются Вооруженные Силы Украины».
Напомним, ВСУ уничтожили в Луганской области казарму с оккупантами.