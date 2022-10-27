Российские оккупанты не отпускают детей из Херсонской области, которых накануне отправили на «отдых».

Об этом сообщил депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань, передает Общественное.

В начале октября Хлань рассказал, что оккупационная администрация области объявила о каникулах в школах Херсонщины с 6 по 21 октября якобы по просьбам родителей, а на самом деле — в связи с контрнаступлением ВСУ.

К этому времени детей приглашали поехать в оккупированный Крым на оздоровление. Тогда местные власти отмечали, что это провокации, а целью оккупантов взять детей в заложники и переселить.

Однако, похоже, некоторые родители все же отправили детей на этот отдых. Хлань сообщил, что детей, вывезенных с оккупированных территорий, не отпускают обратно. Кроме того, им не разрешают позвонить родителям, поэтому дети просят передавать сообщения родным через других детей.

«Тех, у кого родители коллаборанты и отношение к ним соответственно другое. Случилось так, как все боялись. Именно поэтому предостерегали ни в коем случае не отправлять с оккупантами детей. Никуда», - пишет Сергей Хлань.

К тому же, по такой же схеме оккупанты вывозили детей из Харьковской и Запорожской областей.

Городской голова Энергодара в Запорожье Дмитрий Орлов рассказал, что местные оккупанты и коллаборанты отправили детей «на отдых» в Краснодарский край РФ. А потом их родителей поставили их перед фактом, что дети «задерживаются на отдыхе в России на неопределенный срок». Родителям приказали передать теплые вещи и успокоили, что дети будут ходить там в школу.

«Фактически дети сейчас заложники террористов. И если одна часть родителей это совсем не пугает, то другая откровенно шокирована таким развитием событий», — писал мэр.

А глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о похищении более 100 детей из региона, в том числе из Купянского, Волчанского, Липецкого направления. Возвращением детей из «отдыха» в России теперь занимается Министерство реинтеграции.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты не отступили из Херсона. Это информационная атака с попытками выманить украинские войска из других направлений.