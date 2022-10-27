Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что первые системы противовоздушной обороны NASAMS будут переданы Украине, как ожидается, в начале ноября.

Как сообщает Европейская правда, об этом он сказал в четверг на брифинге во время презентации Стратегии национальной обороны США.

— Мы упорно работали над передачей систем NASAMS. Ожидаем, что в начале следующего месяца мы сможем ее получить и осуществить подготовку (украинских, – прим.) военных, – отметил глава Пентагона.

Он упомянул о намерениях Испании передать пусковые установки системы противовоздушной обороны Hawk, о чем ранее сказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

— Такие шаги приветствуются. Теперь нужно научить военных ими пользоваться, и мы работаем над этим. И продолжаем упорную работу, чтобы гарантировать, что там, где это возможно, страны как можно быстрее передают средства ПВО для поддержки Украины, – подчеркнул Остин.

Ранее Грегори Гейс, глава американской компании Raytheon Technologies, объявил, что передал американскому правительству две системы NASAMS, предназначенные для Украины.

Напомним, о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны NASAMS США объявили еще в начале июля в рамках пакета военной помощи. В сентябре Пентагон сообщил, что первые два комплекса будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.