Гвардейцы Днепровской бригады показали как снимают флаг не существующей республики в населенном пункте Щурово Донецкой области.

Об этом сообщает отдел информации и коммуникации Национальной гвардии Украины.

Военные Днепровской бригады имени генерал-майора Александра Радиевского уверяют, что полностью восстановят границы украинской Донбасса.

Нацгвардейцы совместно с подразделениями Вооруженных сил Украины продолжают освобождать населенные пункты востока Украины от российских оккупантов. Гвардейцы принимают участие в отпоре вооруженной агрессии на всех рубежах и направлениях, где ведутся боевые действия по защите Украины по отражению вооруженной агрессии.