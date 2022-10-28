Президент Украины Владимир Зеленский дал почетное отличие «Город-спасатель» столицы Чехии – городу Прага.

Об этом говорится в указе №742/2022.

— Присвоить почетный знак «Город-спасатель» городу Прага (Чешская Республика), — говорится в документе.

Также отмечается, что Праге отличие присвоено за выявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим страну в результате вооруженной агрессии РФ против Украины, а также весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

Напомним, Чехия с 25 октября перестала впускать в страну граждан России с туристическими или студенческими визами. Это касается виз, выданных любой страной-членом Евросоюза.