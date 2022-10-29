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Власти Польши отменили процедуру упрощенного трудоустройства для граждан РФ из-за российской агрессии против Украины и миграционных рисков.
Об этом заявила министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг, сообщает PAP.
— В условиях нападения России на Украину и растущего миграционного риска с РФ мы приняли решение отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда. Если предприниматели хотят нанять граждан России на основании разрешения на работу, они больше не освобождаются от проверки на рынке труда, – сказала она.
При этом уже получившие разрешение россияне смогут продолжить работать в стране без всяких ограничений, но до истечения срока действия соответствующих документов.
Процедура упрощенного трудоустройства, позволяющая получить разрешение на работу в Польше в течение семи дней, продолжит действовать для граждан Украины, Армении, Беларуси, Грузии и Молдовы.
Напомним, Сенат Польши проголосовал в среду, 26 октября, за резолюцию, признавшую власти российской федерации террористическим режимом.
Власти Польши отменили процедуру упрощенного трудоустройства для граждан РФ из-за российской агрессии против Украины и миграционных рисков.
Об этом заявила министр по делам семьи и социальной политики Марлена Малонг, сообщает PAP.
— В условиях нападения России на Украину и растущего миграционного риска с РФ мы приняли решение отменить облегченный доступ россиян к польскому рынку труда. Если предприниматели хотят нанять граждан России на основании разрешения на работу, они больше не освобождаются от проверки на рынке труда, – сказала она.
При этом уже получившие разрешение россияне смогут продолжить работать в стране без всяких ограничений, но до истечения срока действия соответствующих документов.
Процедура упрощенного трудоустройства, позволяющая получить разрешение на работу в Польше в течение семи дней, продолжит действовать для граждан Украины, Армении, Беларуси, Грузии и Молдовы.
Напомним, Сенат Польши проголосовал в среду, 26 октября, за резолюцию, признавшую власти российской федерации террористическим режимом.