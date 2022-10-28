Враг отчитывается о якобы завершении мобилизации, однако в Украине на передовой чувствуют совсем другое, заявил президент Владимир Зеленский.

— Провел несколько совещаний с военными по поводу текущей ситуации на передовой наших активных действий. Сегодня у врага отчитываются о якобы завершении их мобилизации. О якобы ненужности новых волн отправления граждан России на фронт. Мы чувствуем на передовой совсем другое, – заявил Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении.

Президент добавил, что Россия пытается усилить давление на украинские позиции, используя мобилизованные, но они настолько плохо подготовлены и экипированы, настолько грубо применяются командованием, что позволяет предположить, что вскоре России может понадобиться и новая волна отправления людей на войну.

— Мы к этому готовимся — готовимся к тому, что нынешнее российское руководство будет искать новые возможности, чтобы продолжать войну. В том числе и благодаря своим сообщникам – в Иране, – добавил Зеленский.

Ежедневно проходит работа с партнерами Украины для того, чтобы усилить противовоздушную оборону страны и другие наши оборонные возможности. Ежедневно усиливается защита критической инфраструктуры Украины, прежде всего энергетической, подчеркнул Зеленский.

28 октября министр обороны страны-террориста России Сергей Шойгу сказал, что " частичная» мобилизация закончена.

Накануне в Генштабе ВСУ сообщали, что в России обратили только публичные меры по призыву, а вручение повесток продолжается. По данным Министерства обороны Украины, у агрессора проблемы из-за отсутствия достаточного количества казарм, учебно-материальной базы, снаряжения и инструкторов.