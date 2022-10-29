Президент Украины Владимир Зеленский предоставил столице Чехии Праге почетное отличие Город-спасатель.

Соответствующий указ №742/2022 от 28 октября был опубликован на сайте президента.

«Присвоить почетное отличие «Город-спаситель» городу Прага (Чехия)», — сообщается в указе.

Зеленский присвоил отличие Праге «за проявленные гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом», а также всестороннюю помощь гражданам Украины, вынужденно покинувшим страну из-за агрессии РФ. Также отличие оказали за весомую поддержку Украины в защите ее независимости и суверенитета.

В мае Зеленский присвоил польскому городу Жешув звание Город-спасатель, а в июле это почетное отличие получил польский Перемышль.