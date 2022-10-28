Канада вводит санкции против 35 высокопоставленных должностных лиц энергетических предприятий РФ, включая Газпром, а также против шести предприятий российского энергетического сектора, включая Лукойла. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает его пресс-служба.

В санкционный список вошли ООО «Инфраструктура Молжаниново», ООО «Сибуглемет Груп», ООО «Трансойл», ОАО «ЛУКойл», АО «ННК», страховая компания «СОГАЗ».

С полным списком физических лиц, против которых ввела санкции Канада, можно ознакомиться на сайте канадского правительства.

Трюдо также объявил, что Канада намерена ввести новые санкции против представителей российского сектора юстиции и безопасности, включая сотрудников полиции и следователей, прокуроров, судей и тюрем.

Премьер-министр также объявил, что правительство Канады выпустит суверенные облигации Украины, которые помогут украинскому правительству продолжить свою деятельность, включая предоставление основных услуг украинцам. Эквивалентные поступления этих пятилетних облигаций будут направлены непосредственно в Украину через счет, который администрирует Международный валютный фонд (МВФ).