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В Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Рассказываем, действуют ли до сих пор очереди мобилизации, или сейчас могут призвать мужчин без опыта.
Глава центра комплектования Киева отметил, что к получению повестки нужно готовиться всем мужчинам от 18 до 60 лет. Однако призывают ли мужчин с боевым опытом или мобилизуют одновременно и с опытом и без него? Адвокат Виталий Гаделия объяснил, почему повестки могут получать мужчины без опыта, сообщает НВ.
Юрист подчеркнул, что официально очереди никто не отменял на юридическом уровне, и мужчины с военным опытом важны для армии.
— Однако это не означает, что пока идет вторая очередь мобилизации, не призовут кого-нибудь из третьей или четвертой, если возникнет необходимость в определенной специализации. Государство определило, что нужно профессиональных кадровых военных мобилизовать, а затем всех остальных, говорит он.
Кроме того, адвокат подчеркнул, что важную роль при мобилизации играет специализация мужчин – с соответствующими навыками могут мобилизовать и без опыта воевать.
Он считает, что «здесь уже вопрос о способности всех подготовить и предоставить оборудование и амуницию».
Напомним, что существует четыре очереди мобилизации в Украине, утвержденных Верховной Радой 3 марта 2022 года.
Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что понятие очередей уже размыто из-за постоянных боевых действий в стране. Сначала мобилизовали резервистов, а затем всех остальных.
« Вообще, есть такое понятие, как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-то подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет», – объяснил он.
В Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Рассказываем, действуют ли до сих пор очереди мобилизации, или сейчас могут призвать мужчин без опыта.
Глава центра комплектования Киева отметил, что к получению повестки нужно готовиться всем мужчинам от 18 до 60 лет. Однако призывают ли мужчин с боевым опытом или мобилизуют одновременно и с опытом и без него? Адвокат Виталий Гаделия объяснил, почему повестки могут получать мужчины без опыта, сообщает НВ.
Юрист подчеркнул, что официально очереди никто не отменял на юридическом уровне, и мужчины с военным опытом важны для армии.
— Однако это не означает, что пока идет вторая очередь мобилизации, не призовут кого-нибудь из третьей или четвертой, если возникнет необходимость в определенной специализации. Государство определило, что нужно профессиональных кадровых военных мобилизовать, а затем всех остальных, говорит он.
Кроме того, адвокат подчеркнул, что важную роль при мобилизации играет специализация мужчин – с соответствующими навыками могут мобилизовать и без опыта воевать.
Он считает, что «здесь уже вопрос о способности всех подготовить и предоставить оборудование и амуницию».
Напомним, что существует четыре очереди мобилизации в Украине, утвержденных Верховной Радой 3 марта 2022 года.
Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что понятие очередей уже размыто из-за постоянных боевых действий в стране. Сначала мобилизовали резервистов, а затем всех остальных.
« Вообще, есть такое понятие, как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-то подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет», – объяснил он.