В Украине продолжается мобилизация из-за полномасштабного вторжения России. Рассказываем, действуют ли до сих пор очереди мобилизации, или сейчас могут призвать мужчин без опыта.

Глава центра комплектования Киева отметил, что к получению повестки нужно готовиться всем мужчинам от 18 до 60 лет. Однако призывают ли мужчин с боевым опытом или мобилизуют одновременно и с опытом и без него? Адвокат Виталий Гаделия объяснил, почему повестки могут получать мужчины без опыта, сообщает НВ.

Юрист подчеркнул, что официально очереди никто не отменял на юридическом уровне, и мужчины с военным опытом важны для армии.

— Однако это не означает, что пока идет вторая очередь мобилизации, не призовут кого-нибудь из третьей или четвертой, если возникнет необходимость в определенной специализации. Государство определило, что нужно профессиональных кадровых военных мобилизовать, а затем всех остальных, говорит он.

Кроме того, адвокат подчеркнул, что важную роль при мобилизации играет специализация мужчин – с соответствующими навыками могут мобилизовать и без опыта воевать.

Он считает, что «здесь уже вопрос о способности всех подготовить и предоставить оборудование и амуницию».

Напомним, что существует четыре очереди мобилизации в Украине, утвержденных Верховной Радой 3 марта 2022 года.

Очереди мобилизации в Украине

военнослужащие с опытом, ветераны АТО и ООС до 40 лет;

военнослужащие, проходившие срочную службу до 2014 года или служившие по контракту;

военнообязанные граждане, окончившие военные кафедры вузов как офицеры запаса, граждане с образованием в высших военных учебных заведениях с воинскими званиями, которое не призывались во время предыдущих мобилизационных волн;

другие лица, не имеющие возрастных или физических ограничений для несения службы, но не имеющих военного опыта.

Начальник управления персонала штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач отметил, что понятие очередей уже размыто из-за постоянных боевых действий в стране. Сначала мобилизовали резервистов, а затем всех остальных.

« Вообще, есть такое понятие, как очереди. Но его можно было бы применять, если бы была какая-то подготовка, а здесь подготовки не было, была открыта необъявленная агрессия, и здесь никаких очередей нет», – объяснил он.