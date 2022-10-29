В войска отправляют тренажер для подготовки операторов переносных зенитно-ракетных комплексов, производство которого профинансировал Фонд Порошенко.

После тщательной подготовки украинские бойцы с помощью ПЗРК будут сбивать воздушные цели на низких высотах — самолеты, вертолеты, а также иранские дроны-камикадзе, терроризирующие украинские города, сообщает пресс-служба «Европейской солидарности».

В настоящее время продолжается работа над другими проектами для защиты объектов критической энергетической инфраструктуры.

— Вы знаете, насколько актуальна система повышения надежности противовоздушной обороны. Одним из эффективных средств противовоздушной обороны является ПЗРК и уровень подготовки операторов, стрелков зенитных комплексов, сегодня воюющих против российских захватчиков. Чтобы повысить качество подготовки, безусловно, нужны тренажеры, – объяснил Петр Порошенко.

Он поблагодарил производителей тренажера, которые сейчас работают в режиме 24/7.

— Когда мы предложили изготовить тренажеры, часть средств около двух третей платит наш благотворительный фонд, и треть производители взяли на себя, чтобы совместно изготовить. Я очень благодарен за такую преданную, профессиональную и патриотическую позицию, — подчеркнул лидер ЕС.

Уже к концу следующей недели наши военнослужащие, сначала инструкторы, а затем и бойцы из подразделений ВСУ, Нацгвардии, добровольческих подразделений будут проходить недельную подготовку, сообщил Петр Порошенко.

— Это только начало. У нас будут и другие проекты, в том числе с применением грузовиков на базе DAF Leyland с использованием ЗУ-23-2 для повышения безопасности объектов критической, энергетической инфраструктуры. Чтобы не давать путину, в том числе и с использованием иранских дронов, дестабилизировать энергетическую ситуацию в Украине. Мы не позволим этого сделать, — подчеркнул он.

Напомним, недавно Петр Порошенко показал очередной груз, отправляемый в войска. В этот раз десантникам отправляют грузовики, пикапы и машины скорой помощи, оснащенные реанимационным оборудованием. Также в подразделения ДШВ поедут дроны Autel, генераторы и буржуйки.