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В России отстранили от должности генерал-полковника Александра Лапина, который был командующим группировкой войск «Центр» в войне против Украины.
Об этом сообщают средства российской пропаганды со ссылкой на знакомые с кадровым решением источники, передает ТСН.
Заметим, что Лапина не раз критиковал лидер Чечни Рамзан Кадыров. В частности, накануне он обвинил генерал-полковника в прорыве украинских войск в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торска и Ямполевка Донецкой области.
Кроме того, в начале октября Кадыров обвинил Лапина в потере оккупантами Лимана Донецкой области.
По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, Кадыров и основатель ПИК «Вагнера» Евгений Пригожин используют поражения российской армии как повод поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны и тем самым усилить свое влияние. Именно поэтому оба набросились с критикой на Лапина.
Напомним, Лапин был назначен на должность в начале сентября после увольнения предыдущего командования в связи с провалами России на фронте в Украине.
В России отстранили от должности генерал-полковника Александра Лапина, который был командующим группировкой войск «Центр» в войне против Украины.
Об этом сообщают средства российской пропаганды со ссылкой на знакомые с кадровым решением источники, передает ТСН.
Заметим, что Лапина не раз критиковал лидер Чечни Рамзан Кадыров. В частности, накануне он обвинил генерал-полковника в прорыве украинских войск в районе линии обороны населенных пунктов Терны, Торска и Ямполевка Донецкой области.
Кроме того, в начале октября Кадыров обвинил Лапина в потере оккупантами Лимана Донецкой области.
По словам украинского журналиста Юрия Бутусова, Кадыров и основатель ПИК «Вагнера» Евгений Пригожин используют поражения российской армии как повод поставить в военное руководство своих людей, своего министра обороны и тем самым усилить свое влияние. Именно поэтому оба набросились с критикой на Лапина.
Напомним, Лапин был назначен на должность в начале сентября после увольнения предыдущего командования в связи с провалами России на фронте в Украине.