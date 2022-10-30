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Военный эксперт Олег Жданов объяснил, что сбитый беспилотник может взорваться уже после удара о землю, но это зависит от расстояния до цели и места попадания в сам дрон.

Об этом Жданов рассказал в эфире своего YouTube-канала, отвечая на вопрос о том, может ли сдетонировать БПЛА от удара по земле после сбития.

— Да, к сожалению, может. Все зависит от того, когда сбит беспилотник. Если он вдали от цели, он может не взорваться или сдетонировать в воздухе, если попали в головную часть. Если же он падает на землю, недалеко от той цели, в которую он летел, то взрыватель в его головной части может быть сведен в боевое состояние. Тогда так. Тогда при ударе о землю этот взрыватель сработает и дрон разразится , – объяснил военный эксперт.

Он добавил, что ситуация зависит именно от дальности, на которой находится дрон от цели, в которую он летит, и от того, куда попали в этот дрон.

— Если – в корпус или хвостовую часть, где двигатель, то он может просто упасть. Если же попали в главную часть, то он может взорваться. При этом взрывается в воздухе. Только падающие осколки могут нанести вред людям, если на кого-то они упадут, – рассказал Жданов.

В Воздушных силах ВСУ сообщили об уменьшении интенсивности атак дронами со стороны российских войск. Также известно, что украинские силы ПВО сбили более 300 беспилотников Shahed-136 иранского производства.

Только в течение 27-28 октября российские оккупанты запустили по Украине более 30 дронов, из которых 23 были сбиты. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский. Заметим, что в Украине в это время испытывают новейший дрон «Шарк», который будет обнаруживать захватчиков.



