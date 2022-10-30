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Словения направила вторую крупную партию вооружения Украине, передав 28 танков М-55S.
Об этом сообщает 24UR со ссылкой на Минобороны страны.
В Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.
Отмечено, что это вторая крупная партия словенской военной поддержки Украине. В июле Словения отправила в Украину 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A.
Словения направила вторую крупную партию вооружения Украине, передав 28 танков М-55S.
Об этом сообщает 24UR со ссылкой на Минобороны страны.
В Минобороны Словении подтвердили, что танки, для предоставления которых было заключено соглашение с Германией, успешно переданы Украине. Эти танки находились в резерве словенской армии, а теперь усилят оборону Украины.
Отмечено, что это вторая крупная партия словенской военной поддержки Украине. В июле Словения отправила в Украину 35 бронетранспортеров-амфибий BVP M80A.