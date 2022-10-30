В недавно деоккупированных населенных пунктах россияне миновали территорию примерно вдвое плотнее, чем Киевскую или Черниговскую весной.

Об этом сказал министр внутренних дел Денис Монастырский в эфире телемарафона

— Если раньше мы могли говорить о разминировании на Луганщине, Донетчине, то, к сожалению, мы вынуждены говорить об этом фактически на большей части территории нашего государства. Действительно, заминировано фактически все (на недавно деоккупированных территориях – прим.). Если мы сравниваем с Киевщиной или Черниговщиной, то заминирование примерно вдвое плотнее. Это, конечно, связано и с продолжительностью пребывания там врага, и с тем, что они больше используют этот способ сдерживания наших войск, пытаются уйти все сплошь, - сказал он.

По словам министра, за последние месяцы работники ГСЧС обнаружили более 250 тысяч взрывоопасных предметов, еще 130 тысяч обнаружили работники полиции.

Монастырский также сообщил, сколько тел погибших обнаружила полиция на освобожденных территориях.