Российские оккупанты в воскресенье утром обстреляли промзону временно оккупированного Энергодара в Запорожской области и попали в одну из подстанций. Большая часть города обесточена.

Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.

— Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас в результате обстрела рашистами промышленной зоны большая часть города осталась без света, - написал он.

Дмитрий Орлов добавил, что, предварительно, оккупанты попали в одну из подстанций.

— Ждем обновления информации о масштабах повреждения и восстановления электроснабжения, — отметил он.

Напомним, временно оккупирован Энергодар на грани гуманитарной катастрофы . Перспектив по старту отопительного сезона в городе нет.