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Российские оккупанты в воскресенье утром обстреляли промзону временно оккупированного Энергодара в Запорожской области и попали в одну из подстанций. Большая часть города обесточена.
Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
— Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас в результате обстрела рашистами промышленной зоны большая часть города осталась без света, - написал он.
Дмитрий Орлов добавил, что, предварительно, оккупанты попали в одну из подстанций.
— Ждем обновления информации о масштабах повреждения и восстановления электроснабжения, — отметил он.
Напомним, временно оккупирован Энергодар на грани гуманитарной катастрофы . Перспектив по старту отопительного сезона в городе нет.
Российские оккупанты в воскресенье утром обстреляли промзону временно оккупированного Энергодара в Запорожской области и попали в одну из подстанций. Большая часть города обесточена.
Об этом сообщил городской голова Дмитрий Орлов.
— Утро воскресенья оккупанты в Энергодаре начали с провокаций. Сейчас в результате обстрела рашистами промышленной зоны большая часть города осталась без света, - написал он.
Дмитрий Орлов добавил, что, предварительно, оккупанты попали в одну из подстанций.
— Ждем обновления информации о масштабах повреждения и восстановления электроснабжения, — отметил он.
Напомним, временно оккупирован Энергодар на грани гуманитарной катастрофы . Перспектив по старту отопительного сезона в городе нет.