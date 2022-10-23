Временно оккупирован Энергодар на грани гуманитарной катастрофы. Перспектив по старту отопительного сезона в городе нет.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал мэр Энергодара Дмитрий Орлов, передает Укринформ.

— Энергодар на грани гуманитарной катастрофы, потому что обстрелы разрушают гражданскую инфраструктуру и электросети. Город без газа уже полгода, постоянно перебои с электричеством, водоотводом и водоснабжением. Большой вопрос об отопительном сезоне, он под большим вопросом, - сказал он.

Дмитрий Орлов напомнил, что у Энергодара централизованная система отопления и она идет от ТЭС, которая из-за военных действий не работает с весны, и от ЗАЭС, которая находится в режиме остановки.

- Перспектив по запуску отопления пока нет, - сказал он.

Также мэр отметил, что работников атомной станции заставляют подписывать договоры с фейковой управляющей компанией, созданной россией, блокируются пропуски атомщиков, что может иметь негативные последствия в работе станции.

Напомним, в ночь на 19 октября враг обстрелял Энергодар, тогда город частично остался без света и воды.