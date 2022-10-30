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На деоккупированной территории Харьковской области 29 октября в результате взрыва на взрывчатке погиб судья.
Об этом идет речь на сайте Верховного Суда.
Речь идет о судье Красноградского районного суда Харьковской области Дмитрии Константинове. Он взорвался на взрывном устройстве в деоккупированном селе Борщево.
Напомним, власти Харьковщины уже неоднократно сообщали о случаях подрывов людей на минах на деоккупированных территориях. Например, 20 октября из-за этого погибли два человека, а 26 октября — еще один человек.
На деоккупированной территории Харьковской области 29 октября в результате взрыва на взрывчатке погиб судья.
Об этом идет речь на сайте Верховного Суда.
Речь идет о судье Красноградского районного суда Харьковской области Дмитрии Константинове. Он взорвался на взрывном устройстве в деоккупированном селе Борщево.
Напомним, власти Харьковщины уже неоднократно сообщали о случаях подрывов людей на минах на деоккупированных территориях. Например, 20 октября из-за этого погибли два человека, а 26 октября — еще один человек.