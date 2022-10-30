На деоккупированной территории Харьковской области 29 октября в результате взрыва на взрывчатке погиб судья.

Об этом идет речь на сайте Верховного Суда.

Речь идет о судье Красноградского районного суда Харьковской области Дмитрии Константинове. Он взорвался на взрывном устройстве в деоккупированном селе Борщево.

Напомним, власти Харьковщины уже неоднократно сообщали о случаях подрывов людей на минах на деоккупированных территориях. Например, 20 октября из-за этого погибли два человека, а 26 октября — еще один человек.