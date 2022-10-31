Турецкая компания Baykar планирует оснастить свои беспилотники Bayraktar TB2 ракетами, которые смогут сбивать дроны и самолеты. Фирма уверяет, что это можно будет использовать в Украине для борьбы с иранскими дронами-камикадзе.

Об этом на выставке SAHA Expo сказал генеральный директор Baykar Халук Байрактар, цитирует Daily Sabah.

— В скором времени у наших Bayraktar TB2 и Akinci будут ракеты «воздух — воздух», к тому же не только для поражения беспилотников, но и других вражеских самолетов. Мы проводим наши испытания, – сказал чиновник.

Когда работу над ракетами планируют окончить, он не уточнил. Но говорит, что противостоять иранским дронам в Украине они смогут скоро.

В ходе выставки компания Baykar также подписала контракт с компанией Rokestan, договорившись об интеграции ее зенитной ракетной системы Sungur в беспилотники.

Ранее сообщалось, что в Николаевской области стали еще эффективнее сбивать иранские дроны-камикадзе . Начальник Николаевской ОВА Виталий Ким поделился опытом борьбы с другими регионами.