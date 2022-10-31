Следующий год станет определяющим для привлечения к ответственности руководства России за военные преступления, совершенные в Украине.

Такое мнение высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, пишет Радио Свобода.

— Не только Путин, а все, кто принимал решение, все, кто поднимал руку, кто давил кнопки в Думе, все, кто отправлял россиян сюда насмерть, все они будут нести ответственность. Это только вопрос времени. И насколько я себе уже осознал, короткого времени. Я более чем уверен, что 2023 будет определяющим годом для всех этих вещей, – сказал Алексей Данилов 30 октября в эфире телемарафона.