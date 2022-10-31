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С 1 ноября 2022 года в киевском метрополитене увеличивают интервал движения поездов - в пиковые часы составит 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
- Специалисты постоянно мониторят пассажиропоток на станциях киевского метро. В соответствии с этими показателями отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию, — объяснили в администрации.
Напомним, что «Укрзализныця» планирует до конца 2022 года построить и отремонтировать рекордное количество путей - 149,3 км.
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С 1 ноября 2022 года в киевском метрополитене увеличивают интервал движения поездов - в пиковые часы составит 4-5 минут, а в межпик 8-10 минут.
Об этом сообщила пресс-служба КГГА.
- Специалисты постоянно мониторят пассажиропоток на станциях киевского метро. В соответствии с этими показателями отрегулировали графики движения и увеличили интервалы между поездами. Очень важно, что такой режим работы метро позволит более экономно потреблять электроэнергию, — объяснили в администрации.
Напомним, что «Укрзализныця» планирует до конца 2022 года построить и отремонтировать рекордное количество путей - 149,3 км.