Украинцы могут выбрать членов жюри нацотбора на песенный конкурс «Евровидение-2023». В приложении «Действие» запустили соответствующий опрос.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

Опрос продлится с 31 октября по 7 ноября. Проголосовать могут и украинцы, которые сейчас находятся за границей.

В опросе представлено 9 претендентов. Проголосовать можно только за одного.

Чтобы проголосовать, необходимо зайти в раздел «Услуги», далее — «Опрос». Три артиста, которые наберут больше голосов, войдут в состав жюри.

Напомним, 17 декабря состоится финал Национального отбора на самый масштабный песенный конкурс «Евровидение-2023». При этом чтобы участники чувствовали себя в безопасности, финал пройдет в укрытии.