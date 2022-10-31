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Украинцы могут выбрать членов жюри нацотбора на песенный конкурс «Евровидение-2023». В приложении «Действие» запустили соответствующий опрос.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Опрос продлится с 31 октября по 7 ноября. Проголосовать могут и украинцы, которые сейчас находятся за границей.
В опросе представлено 9 претендентов. Проголосовать можно только за одного.
Чтобы проголосовать, необходимо зайти в раздел «Услуги», далее — «Опрос». Три артиста, которые наберут больше голосов, войдут в состав жюри.
Напомним, 17 декабря состоится финал Национального отбора на самый масштабный песенный конкурс «Евровидение-2023». При этом чтобы участники чувствовали себя в безопасности, финал пройдет в укрытии.
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Украинцы могут выбрать членов жюри нацотбора на песенный конкурс «Евровидение-2023». В приложении «Действие» запустили соответствующий опрос.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.
Опрос продлится с 31 октября по 7 ноября. Проголосовать могут и украинцы, которые сейчас находятся за границей.
В опросе представлено 9 претендентов. Проголосовать можно только за одного.
Чтобы проголосовать, необходимо зайти в раздел «Услуги», далее — «Опрос». Три артиста, которые наберут больше голосов, войдут в состав жюри.
Напомним, 17 декабря состоится финал Национального отбора на самый масштабный песенный конкурс «Евровидение-2023». При этом чтобы участники чувствовали себя в безопасности, финал пройдет в укрытии.