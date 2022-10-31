Государственное бюро расследований продолжает результативную «ревизию» скрытых от растаможивания 133 контейнеров на Одесской таможне: во время осмотра очередного контейнера правоохранители обнаружили многоцелевой вертолет Ми-2.

Об этом сообщили в пресс-службе ДБР.

Как отмечают в бюро, этот вертолет уже восемь месяцев войны мог бы выполнять боевые задания на фронте, но таможня не торопилась с его оформлением.

В настоящее время устанавливаются владельцы техники и обстоятельства перемещения вертолета. Также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц таможни, которые в условиях полномасштабной агрессии России против Украины не предприняли никаких шагов для своевременного растаможивания вертолета, отмечают в ДБР.

Вертолет изъят и решается вопрос о передаче его на нужды ВСУ.

Напомним, Государственное бюро расследований задержало начальника таможенного поста «Рени» Одесской таможни, который, по данным следствия, потребовал взятки с экспортеров зерновых во время блокады украинских портов. Ему грозит до 10 лет с решеткой.