Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что обеспечение защиты украинского неба от российских ракет и дронов станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, если к этому присоединятся западные партнеры.

Об этом шла речь во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Чешской Республики Петром Фиалой в Киеве.

— Отдельно остановились на вопросах усиления противовоздушной и противоракетной защиты, а также защиты от дронов, которые российские террористы приобрели у своих подельников в Иране. Когда мы вместе с нашими партнерами обеспечим защиту украинского неба на 100%, это станет одной из фундаментальных гарантий новой европейской системы безопасности, поскольку лишит Россию значительной части ее эскалационных возможностей, - сказал Владимир Зеленский.

По словам украинского президента, наше государство будет усиливать оборонное сотрудничество с Чехией, проинформировав, что на встрече с Фиалой обсудили привлечение Чехии к подготовке украинских военных и проектов по строительству и ремонту военной техники.

– Это усиливает защиту Украины, дает новую силу Чехии, а также обеспечивает Чехию новыми рабочими местами и технологическими возможностями, – сказал Владимир Зеленский.

Как известно, 31 октября премьер-министр Чешской Республики Петр Фиала вместе с делегацией правительства Чехии находится с рабочим визитом в Украину.