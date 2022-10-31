В «зерновом коридоре» в ночь на 29 октября не было судов, участвовавших в соглашении по экспорту украинского зерна. Об этом заявил заместитель генерального секретаря ООН Мартин Гриффитс во время Совбеза ООН в понедельник, 31 октября, сообщает НВ.

- В ночь на 29 октября, когда имела место вероятная атака, в коридоре не было ни одного судна, и ни один корабль не сообщал об инциденте на выходных, - сказал он.

Представитель ООН подчеркнул, что коридор как таковой — «просто линии на карте», и когда по нему не двигаются суда, участвующие в экспорте зерна, он не имеет особого статуса и не является « укрытием» или « щитом» для любых военных действий.

По словам Гриффитса, заявления страны-агрессора о том, что она не отказывается от соглашения, а только « временно прекращает деятельность по ее реализации», очень обнадеживает и что «по обязательству остаются в силе даже на время приостановления».

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в эфире телеканала Дождь заявил, что « нет никакой взаимосвязи между тем, что случается с военными кораблями на расстоянии 220 км от обычного морского пути, и зерновым соглашением, в котором зерно в балкерах вывозится в Стамбул, а оттуда идет в нуждающиеся страны».

Он также сказал, что Украина не имеет отношения к взрывам в оккупированном Севастополе и не использует никакие подводные или надводные дроны, кроме применяемых на линии фронта.

29 октября Россия заявила, что прекращает участие в «зерновом соглашении». Причиной решения россияне назвали взрывы в оккупированном Севастополе утром 29 октября, в которых Кремль обвиняет Украину и Британию.

Страна-террорист утверждала, что якобы атаковавшие корабли дроны двигались «зерновым коридором» и могли быть запущены с «гражданского судна», якобы участвовавшего в экспорте агропродукции.