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Об этом сообщает Минздрав Украины по итогам встречи руководителей ведомства во главе с министром Виктором Ляшко и их чешскими коллегами — министром Владимиром Валеком и его заместителем Якубом Дворжачеком.
Отмечается, что основными темами обсуждения дальнейшего сотрудничества стали эвакуация пострадавших в результате войны на лечение, интеграция Украины в европейское медицинское пространство, развитие компетенций украинских врачей и последипломное образование.
«Наша цель — чтобы как можно больше украинцев получили квалифицированную помощь и как можно скорее восстановились, получили протезы, прошли реабилитацию. Как Министерство мы стремимся отправить на лечение за границу в рамках программы медицинской эвакуации Европейской Комиссии и напрямую благодаря сотрудничеству непосредственно с правительствами Европейских стран», — подчеркнул Ляшко.
Со своей стороны Валек отметил, что у Чехии есть возможность принимать на лечение больше пострадавших. Речь идет, в частности, и об обеспечении протезирования. Стороны договорились о дальнейшем согласовании технических деталей углубления сотрудничества, которое должны осуществить представители министерств.
Как отметили в Минздраве, в ближайшие годы Украина должна интегрироваться в европейское медицинское пространство, поэтому государство уже делает шаги по приближению украинского законодательства и практик к принципам acquis Европейского Союза, в частности в сфере инфекционных болезней, служб крови, трансплантации тканей и клеток, влияния табака, а также защиты данных для лекарственных средств.
В частности, в этом году Украина присоединилась к программе EU4HEALTH, которая позволит развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и существенно повысит уровень безопасности общественного здоровья.
В ведомстве напомнили, что с начала войны правительство Чехии установило регулярный гуманитарный мост по передаче медицинского оборудования и предоставлению убежища для граждан Украины, пострадавших в результате войны.
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Об этом сообщает Минздрав Украины по итогам встречи руководителей ведомства во главе с министром Виктором Ляшко и их чешскими коллегами — министром Владимиром Валеком и его заместителем Якубом Дворжачеком.
Отмечается, что основными темами обсуждения дальнейшего сотрудничества стали эвакуация пострадавших в результате войны на лечение, интеграция Украины в европейское медицинское пространство, развитие компетенций украинских врачей и последипломное образование.
«Наша цель — чтобы как можно больше украинцев получили квалифицированную помощь и как можно скорее восстановились, получили протезы, прошли реабилитацию. Как Министерство мы стремимся отправить на лечение за границу в рамках программы медицинской эвакуации Европейской Комиссии и напрямую благодаря сотрудничеству непосредственно с правительствами Европейских стран», — подчеркнул Ляшко.
Со своей стороны Валек отметил, что у Чехии есть возможность принимать на лечение больше пострадавших. Речь идет, в частности, и об обеспечении протезирования. Стороны договорились о дальнейшем согласовании технических деталей углубления сотрудничества, которое должны осуществить представители министерств.
Как отметили в Минздраве, в ближайшие годы Украина должна интегрироваться в европейское медицинское пространство, поэтому государство уже делает шаги по приближению украинского законодательства и практик к принципам acquis Европейского Союза, в частности в сфере инфекционных болезней, служб крови, трансплантации тканей и клеток, влияния табака, а также защиты данных для лекарственных средств.
В частности, в этом году Украина присоединилась к программе EU4HEALTH, которая позволит развивать сотрудничество в сфере здравоохранения и существенно повысит уровень безопасности общественного здоровья.
В ведомстве напомнили, что с начала войны правительство Чехии установило регулярный гуманитарный мост по передаче медицинского оборудования и предоставлению убежища для граждан Украины, пострадавших в результате войны.