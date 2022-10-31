Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Чехии Петр Фиала во время встречи в Киеве в понедельник подписали Совместную декларацию по евроатлантической перспективе Украины.

Об этом сообщает Офис президента.

В декларации определены «приоритетные направления сотрудничества между Украиной и Чехией» в рамках курса на обретение Киевом полноправного членства в Североатлантическом Альянсе.

«С подписанием документа на уровне президента Украины и премьер-министра Чехии зафиксирована поддержка чешской стороной перспективы обретения Украинским государством членства в НАТО, как только разрешат условия», – утверждают в Офисе президента.

Кроме того, Чехия в декларации закрепляет намерение продолжить оказание мощной военной, технической, оборонной и гуманитарной поддержки Украине.

Как отметил Зеленский, это первый документ, который подписывает Украина с целью ускорения евроатлантической интеграции. «Будем работать, чтобы такие совместные декларации были подписаны и с другими государствами-членами НАТО», - добавил он.

30 сентября Владимир Зеленский объявил о подписании Украиной заявки на ускоренное вступление в Североатлантический альянс.

Глава миссии Украины при Североатлантическом альянсе Наталья Галибаренко считает, что подача Киевом заявки на ускоренное вступление в НАТО означает, что дискуссия об этом «приобрела формализованный характер».

В то время как некоторые государства, например страны Балтии, публично поддержали заявку Украины, другие, например, США, считают, что такие дискуссии сейчас не ко времени.