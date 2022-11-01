|Скорость ветра:
|1.9 м/с
|Восход солнца:
|06:33
|Заход солнца:
|16:37
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|2.3 м/с
|Восход солнца:
|06:47
|Заход солнца
|16:34
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39 грн
|39.5 грн
|EUR
|38.2 грн
|39.2 грн
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что правоохранители расследуют пять уголовных производств по геноциду, магистральное – по факту совершения геноцида украинского народа.
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина .
По его словам, в магистральном производстве по геноциду украинского народа фигурируют и российские пропагандисты.
— В магистральном производстве по геноциду украинского народа фигурируют российские пропагандисты, чьи произведения являются примерами идеологической основы геноцида… в этом деле есть имена тех, кто следовал наставлениям Путина и его пропагандистов напрямую, – сказал он.
В целом, по его словам, зафиксировано более 300 фактов, относящихся именно к определению геноцида.
— Были допрошены более 2 тысяч наших людей, которые в результате боевых действий были вынуждены покинуть территорию Украины или свое место жительства, – рассказал он.
По словам Костина, также допрошены около 300 российских военнопленных, которых спрашивали, в частности, и о том, как они понимают понятие «денацификация и демилитаризация Украины».
Как сообщал ИМИ, 2 сентября объединение украинских медиа, журналистов и общественных организаций «Медиарух» призвало мировые журналистские организации и национальные медиаассоциации добиться наказания для российских пропагандистов как военных преступников.
С октября Институт массовой информации начал серию публикаций об информационных преступлениях российских пропагандистов для сбора информации, которая поможет привлечь их к ответственности.
5 октября правозащитные и медийные организации договорились о сотрудничестве с Офисом генерального прокурора по расследованию военных преступлений России против медиа и журналистов в Украине.
|
Форпост півдня України: особливості роботи журналістів у МиколаєвіКатерина Середа
|
А що з Херсоном?Станіслав Мартиросов
Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что правоохранители расследуют пять уголовных производств по геноциду, магистральное – по факту совершения геноцида украинского народа.
Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина .
По его словам, в магистральном производстве по геноциду украинского народа фигурируют и российские пропагандисты.
— В магистральном производстве по геноциду украинского народа фигурируют российские пропагандисты, чьи произведения являются примерами идеологической основы геноцида… в этом деле есть имена тех, кто следовал наставлениям Путина и его пропагандистов напрямую, – сказал он.
В целом, по его словам, зафиксировано более 300 фактов, относящихся именно к определению геноцида.
— Были допрошены более 2 тысяч наших людей, которые в результате боевых действий были вынуждены покинуть территорию Украины или свое место жительства, – рассказал он.
По словам Костина, также допрошены около 300 российских военнопленных, которых спрашивали, в частности, и о том, как они понимают понятие «денацификация и демилитаризация Украины».
Как сообщал ИМИ, 2 сентября объединение украинских медиа, журналистов и общественных организаций «Медиарух» призвало мировые журналистские организации и национальные медиаассоциации добиться наказания для российских пропагандистов как военных преступников.
С октября Институт массовой информации начал серию публикаций об информационных преступлениях российских пропагандистов для сбора информации, которая поможет привлечь их к ответственности.
5 октября правозащитные и медийные организации договорились о сотрудничестве с Офисом генерального прокурора по расследованию военных преступлений России против медиа и журналистов в Украине.