Генеральный прокурор Андрей Костин сообщил, что правоохранители расследуют пять уголовных производств по геноциду, магистральное – по факту совершения геноцида украинского народа.

Об этом он сказал в интервью Интерфакс-Украина .

По его словам, в магистральном производстве по геноциду украинского народа фигурируют и российские пропагандисты.

— В магистральном производстве по геноциду украинского народа фигурируют российские пропагандисты, чьи произведения являются примерами идеологической основы геноцида… в этом деле есть имена тех, кто следовал наставлениям Путина и его пропагандистов напрямую, – сказал он.

В целом, по его словам, зафиксировано более 300 фактов, относящихся именно к определению геноцида.

— Были допрошены более 2 тысяч наших людей, которые в результате боевых действий были вынуждены покинуть территорию Украины или свое место жительства, – рассказал он.

По словам Костина, также допрошены около 300 российских военнопленных, которых спрашивали, в частности, и о том, как они понимают понятие «денацификация и демилитаризация Украины».

Как сообщал ИМИ, 2 сентября объединение украинских медиа, журналистов и общественных организаций «Медиарух» призвало мировые журналистские организации и национальные медиаассоциации добиться наказания для российских пропагандистов как военных преступников.

С октября Институт массовой информации начал серию публикаций об информационных преступлениях российских пропагандистов для сбора информации, которая поможет привлечь их к ответственности.

5 октября правозащитные и медийные организации договорились о сотрудничестве с Офисом генерального прокурора по расследованию военных преступлений России против медиа и журналистов в Украине.