Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Федеративної республіки Німеччина Олафом Шолцем, під час якої наголосив на необхідності збудувати повітряний щит над Україною.

Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.

У розмові з канцлером Олафом Шольцем Президент Володимир Зеленський також подякував народу Німеччини за надані установки ППО.

— Провів важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ, - написав Володимир Зеленський.

Водночас Президент України наголосив щодо важливості зернової ініціативи.

— Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом! - підкреслив Володимир Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто виходить на вулиці й площі європейських міст на акції щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією, наголосивши на важливості таких заходів.