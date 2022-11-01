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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Федеративної республіки Німеччина Олафом Шолцем, під час якої наголосив на необхідності збудувати повітряний щит над Україною.
Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.
У розмові з канцлером Олафом Шольцем Президент Володимир Зеленський також подякував народу Німеччини за надані установки ППО.
— Провів важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ, - написав Володимир Зеленський.
Водночас Президент України наголосив щодо важливості зернової ініціативи.
— Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом! - підкреслив Володимир Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто виходить на вулиці й площі європейських міст на акції щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією, наголосивши на важливості таких заходів.
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Президент України Володимир Зеленський провів розмову з канцлером Федеративної республіки Німеччина Олафом Шолцем, під час якої наголосив на необхідності збудувати повітряний щит над Україною.
Про це Володимир Зеленський написав у Twitter.
У розмові з канцлером Олафом Шольцем Президент Володимир Зеленський також подякував народу Німеччини за надані установки ППО.
— Провів важливу розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцем. Поінформував про черговий акт ракетного терору РФ, - написав Володимир Зеленський.
Водночас Президент України наголосив щодо важливості зернової ініціативи.
— Наголосили на важливості продовження зернової ініціативи. Не маємо допустити шантажу світу голодом! - підкреслив Володимир Зеленський.
Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський висловив вдячність усім, хто виходить на вулиці й площі європейських міст на акції щодо підтримки України у боротьбі з російською агресією, наголосивши на важливості таких заходів.