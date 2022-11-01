В Николаеве более 10 жилых домов разной этажности повреждены в результате сегодняшних ночных обстрелов.
Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич.
В домах в общей сложности выбито около 200 окон. Два из них – частично разрушены. В 7 домах повреждена крыша. Частично разрушены и здания двух учебных заведений.
— С самого утра на местах обстрелов работают наши коммунальщики. Бригады КП «ЭЛУ автодорог» и «Николаевские парки» расчищают проезжую часть, тротуары и зеленые зоны от обломков и мусора, - отметил он.
Напомним, что в ночь на 1 ноября российские войска попали ракетами С-300 в историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса (бывшая Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса, — прим.).
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В Николаеве более 10 жилых домов разной этажности повреждены в результате сегодняшних ночных обстрелов.
Об этом рассказал мэр города Александр Сенкевич.
В домах в общей сложности выбито около 200 окон. Два из них – частично разрушены. В 7 домах повреждена крыша. Частично разрушены и здания двух учебных заведений.
— С самого утра на местах обстрелов работают наши коммунальщики. Бригады КП «ЭЛУ автодорог» и «Николаевские парки» расчищают проезжую часть, тротуары и зеленые зоны от обломков и мусора, - отметил он.
Напомним, что в ночь на 1 ноября российские войска попали ракетами С-300 в историческое здание Николаевского лицея имени Николая Аркаса (бывшая Первая украинская гимназия имени Николая Аркаса, — прим.).